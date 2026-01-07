Lotteria Italia 2026 l’elenco di tutti i biglietti vincenti con tutti i premi
Ecco l'elenco completo dei 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026, con i premi associati. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per conoscere i numeri vincenti e i premi assegnati, offrendo una panoramica chiara e dettagliata dell'estrazione.
(Adnkronos) – L’elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 – 2026 con tutti i premi. La lista dei tagliandi sarà pubblicata a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it. Dal giorno successivo alla pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili - facebook.com facebook
