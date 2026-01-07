Lotteria Italia 2026 in Trentino due biglietti vincenti

Per la Lotteria Italia 2026, la regione Trentino-Alto Adige non ha ottenuto premi nei primi cinque posti, che sono stati assegnati a biglietti venduti nel Lazio, Emilia-Romagna e Sardegna. Questa edizione segna una distribuzione geografica dei premi differente rispetto al passato, senza coinvolgimento di vincite milionarie nella provincia di Trento o Bolzano.

Niente premi milionari, quest'anno, alla Lotteria Italia per la regione Trentino-Alto Adige. I primi cinque premi infatti – le cui vincite vanno da uno a cinque milioni di euro – sono stati acquistati nel Lazio, in Emilia-Romagna e in Sardegna.

