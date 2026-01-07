La Lotteria Italia 2026 ha assegnato il suo primo premio di 5 milioni di euro a Roma, con il biglietto serie T 270462. Dopo quattro anni, la città torna a vantare il premio massimo. Ecco l’elenco dei biglietti vincenti dell’edizione 2026, un evento che conferma l’importanza di questa tradizione nel panorama delle lotterie nazionali.

Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia. Il primo premio dell’edizione 2026, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, riportando il premio massimo nella città eterna dopo quattro anni. L’estrazione è stata fatta nel corso della puntata speciale di stasera di ‘ Affari tuoi’, programma condotto da Stefano De Martino, su Rai1, e ha premiato diversi territori italiani, con una netta prevalenza del Lazio, protagonista assoluto di questa edizione. I premi di prima categoria. Oltre al primo premio, sono stati assegnati altri quattro premi di prima categoria: Secondo premio da 2,5 milioni di euro Biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino (Roma) Terzo premio da 2 milioni di euro Biglietto serie L 430243, acquistato a Quattro Castella (Reggio Emilia) Quarto premio da 1,5 milioni di euro Biglietto serie D 019458, venduto a Jerzu (Nuoro) Quinto premio da 1 milione di euro Biglietto serie Q 331024, acquistato ad Albano Laziale (Roma) Il quadro delle vincite si completa con il premio speciale da 300 mila euro, assegnato al biglietto serie M 291089, venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lotteria Italia 2026, il primo premio da 5 milioni vinto a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti

Leggi anche: Lotteria Italia, ecco i 300 biglietti vincenti (e come verificare se avete vinto): l'elenco | Primo premio da 5 milioni venduto a Roma

Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma: ecco i biglietti vincenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo (anche dei premi di consolazione); Lotteria Italia, a Roma primo premio da 5 mln: ecco tutti i i biglietti vincenti; Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità.

Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it