Lotteria Italia 2026 i biglietti vincenti | serie e numero I 5 milioni e gli altri maxi premi

Ecco le informazioni sui numeri vincenti della Lotteria Italia 2026, con dettagli sulle serie e i premi associati. La serata ha portato alla luce i biglietti vincenti, tra cui i premi principali di 5 milioni di euro e altri premi importanti. Di seguito, si trovano tutte le informazioni utili per conoscere i numeri e le serie vincenti di questa edizione.

L'attesa, come ogni anno, è stata lunga e carica di aspettative, ma nella serata dell'estrazione la Lotteria Italia 2025 ha finalmente svelato tutti i suoi numeri fortunati. I biglietti sono stati estratti nella sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di piazza Mastai a Roma, al termine di una seduta pubblica seguita passo dopo passo dal "Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita". Una procedura rigorosa, sotto gli occhi delle telecamere, che ha portato all'assegnazione di premi per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro. L'edizione 2025 si è distinta non solo per l'entità delle vincite, ma anche per i numeri delle vendite.

