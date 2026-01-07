Lotteria Italia 2026 | i biglietti vincenti di terza categoria l’elenco completo

Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2026. Dopo l’estrazione di martedì 6 gennaio 2025, vengono pubblicate le informazioni sui numeri vincenti, offrendo ai partecipanti una panoramica chiara e aggiornata sui premi assegnati. Questa guida permette di verificare facilmente se il proprio biglietto rientra tra i vincitori di categoria, nel rispetto delle normative e delle procedure ufficiali.

Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti terza categoria, l’elenco completo. Quali sono i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025? Nella serata di ieri, martedì 6 gennaio 2025, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Moltissimi i biglietti vincenti: si va dai premi top (5) da milioni di euro a quelli “minori” da 100 mila (seconda fascia), 50 mila (terza fascia) e 20 mila (quarta fascia). Ma quali sono i biglietti vincenti estratti ieri sera? Di seguito le serie, i numeri e le località di vendita dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 50. 🔗 Leggi su Tpi.it

