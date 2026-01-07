Lotteria Italia 2026 | i biglietti vincenti di quarta categoria l’elenco completo

Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti di quarta categoria della Lotteria Italia 2026, aggiornato con i risultati dell'estrazione del 6 gennaio 2025. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per conoscere i numeri estratti e verificare eventuali vincite, offrendo un quadro chiaro e preciso sugli esiti della lotteria.

Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti quarta categoria, l'elenco completo. Quali sono i biglietti vincenti di quarta categoria della Lotteria Italia 2026? Nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio 2025, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Moltissimi i biglietti vincenti: si va dai premi top (5) da milioni di euro a quelli "minori" da 100 mila (seconda fascia), 50 mila (terza fascia) e 20 mila (quarta fascia). Ma quali sono i biglietti vincenti estratti ieri sera? Di seguito le serie, i numeri e le località di vendita dei biglietti estratti di quarta categoria, del valore di 20 mila euro ciascuno: IN AGGIORNAMENTO.

