Lotteria Italia 2026 | ecco l’elenco completo dei cinque premi principali e tutte le informazioni su quelli secondari

Ecco un riepilogo completo dei cinque premi principali della Lotteria Italia 2026, insieme alle informazioni sui premi secondari. L’estrazione, trasmessa in diretta su Rai 1 durante lo speciale di “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino, ha assegnato premi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al Lazio. Di seguito, i dettagli sui premi e le vincite di questa edizione.

La notte della Befana, con l’attesa Lotteria Italia, ha emesso i suoi verdetti milionari. L’evento, andato in onda in diretta su Rai 1 durante lo speciale di “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino, ha visto la fortuna baciare il Lazio, anche se i premi sono stati distribuiti in tutta la Penisola. E oggi, 7 gennaio 2026, è iniziata la vera caccia ai premi di seconda e terza categoria, quelli che spesso rimangono dimenticati nei cassetti. Per questo è tempo di vedere l’elenco ufficiale e completo dei premi principali, con anche le informazioni utili per verificare se si è in possesso di un biglietto vincente per quelli secondari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

