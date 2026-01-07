La Lotteria Italia 2026 si è conclusa con l'estrazione del 6 gennaio. In questa pagina troverai le modalità per verificare se il tuo biglietto è tra quelli vincenti e le istruzioni per riscuotere eventuali premi, garantendo un processo semplice e trasparente per tutti i partecipanti.

Il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio 2026, si è tenuta la tradizionale estrazione della Lotteria Italia. Anche quest’anno, è avvenuta durante l’appuntamento di Affari tuoi, il quiz show in onda su Rai 1 con la conduzione di Stefano De Martino. Particolarmente baciate dalla fortuna Roma e l’intera regione Lazio. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato andato a un cittadino della Capitale, mentre il biglietto del secondo da 2,5 milioni è stato venduto a Ciampino. A pochi chilometri di distanza, il quinto premio da 1 milione di euro, vinto da una persona di Albano Laziale. Il biglietto da 2 milioni è stato estratto a Quattro Castella (Reggio Emilia), mentre quello per il premio da 1,5 milioni a Jerzu, in provincia di Nuoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lotteria Italia 2026, come controllare i biglietti vincenti e riscuotere i premi

Leggi anche: Come verificare le vincite e riscuotere i premi dei biglietti alla Lotteria Italia 2025-2026

Leggi anche: Lotteria Italia 2026, premi: ecco i biglietti vincenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Come controllare i biglietti vincenti e riscuotere i premi della Lotteria Italia 2025-2026; Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Primo premio da 5 milioni a Roma, ecco gli altri premi milionari. Quello da 300 mila euro ad Auronzo di Cadore; Lotteria Italia premi 2026: l'estrazione del 6 gennaio. A Roma venduto il biglietto da 5 milioni.

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti e come verificare se avete vinto: i premi milionari e da 100, 50 e 20 mila euro - Lotteria Italia, ecco l’elenco dei biglietti vincenti, da quello da 5 milioni di euro a quelli da 100mila, 50 mila e 20 mila euro, e come controllare se il vostro tagliando è tra questi ... corriere.it