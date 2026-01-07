Lotteria Italia 2026 come controllare i biglietti vincenti e riscuotere i premi
La Lotteria Italia 2026 si è conclusa con l'estrazione del 6 gennaio. In questa pagina troverai le modalità per verificare se il tuo biglietto è tra quelli vincenti e le istruzioni per riscuotere eventuali premi, garantendo un processo semplice e trasparente per tutti i partecipanti.
Il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio 2026, si è tenuta la tradizionale estrazione della Lotteria Italia. Anche quest’anno, è avvenuta durante l’appuntamento di Affari tuoi, il quiz show in onda su Rai 1 con la conduzione di Stefano De Martino. Particolarmente baciate dalla fortuna Roma e l’intera regione Lazio. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato andato a un cittadino della Capitale, mentre il biglietto del secondo da 2,5 milioni è stato venduto a Ciampino. A pochi chilometri di distanza, il quinto premio da 1 milione di euro, vinto da una persona di Albano Laziale. Il biglietto da 2 milioni è stato estratto a Quattro Castella (Reggio Emilia), mentre quello per il premio da 1,5 milioni a Jerzu, in provincia di Nuoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
