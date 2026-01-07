Lotteria Italia 2026 | a Roma il biglietto da 5 milioni di euro

La vincita più alta della Lotteria Italia 2026 è stata registrata a Roma, con un premio di 5 milioni di euro. Il biglietto vincente, serie T 270462, è stato acquistato nella capitale, segnando il primo grande risultato dopo quattro anni. Questa vittoria rappresenta un momento significativo per i partecipanti e per la città, confermando l’importanza di questa tradizione annuale.

Il primo premio della Lotteria Italia è stato vinto a Roma: il biglietto serie T 270462 ha riportato nella Capitale la vincita più alta (5 milioni di euro), dopo 4 anni. Ecco l'elenco degli altri premi maggiori distribuiti nella giornata dell'Epifania (fonte Ansa Video).

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria - Sorride il Lazio nella prima categoria con premi complessivamente per 8,5 milioni di euro. quotidiano.net

Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it

NOTIZIEINUNCLICK 7 GENNAIO: Lotteria Italia, a Roma i 5 milioni di euro: biglietto T270462

Lotteria Italia, vinti 50 mila euro a Marsala: in Sicilia premi per 330 mila euro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

