lotteria italia 2025 toscana a caccia di fortuna la lista dei biglietti vincenti

La Lotteria Italia 2025 in Toscana registra un incremento dei biglietti venduti, con 659.000 tagliandi rispetto ai 600.000 dell’anno precedente, secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa edizione vede quindi un aumento della partecipazione, che conferma l’interesse della regione verso questa tradizione. Di seguito, la lista dei biglietti vincenti e le informazioni utili per i partecipanti.

