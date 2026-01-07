Lotteria Italia 2025 | Roma trionfa premi milionari anche in provincia
La Lotteria Italia 2025 vede Roma e il Lazio protagonisti, con vincite significative distribuite tra la capitale e le province. Dopo quattro anni, questa edizione riconferma l’attenzione verso il territorio, con premi milionari che coinvolgono numerosi partecipanti. Un evento che sottolinea l’importanza delle tradizioni e della partecipazione locale, offrendo opportunità di vincita per diversi cittadini.
ROMA – La Lotteria Italia 2025 regala un’edizione da ricordare per Roma e il Lazio, che tornano protagonisti assoluti dopo quattro anni. Il primo premio da 5 milioni di euro, come confermato dalle estrazioni comunicate durante la puntata speciale di Affari Tuoi su Rai 1, è stato infatti vinto nella Capitale. Un ritorno in grande stile che riporta Roma al centro della fortuna nazionale. Il tagliando è T 270462. Ma la festa non si ferma al capoluogo. Anche la provincia conquista premi di peso: il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al tagliando E 334755, venduto a Ciampino, come riportato da Agipronews e confermato dalle liste ufficiali dei biglietti vincenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
