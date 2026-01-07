Lotteria Italia 2025 primo premio da 5 milioni venduto a Roma Tutti i biglietti vincenti

La Lotteria Italia 2025 ha assegnato il primo premio di 5 milioni a un biglietto venduto a Roma. Nei prossimi giorni sarà disponibile l’elenco completo di tutti i 306 biglietti vincenti, che verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali.

Venduto a Roma (RM) il primo premio di 5 milioni. L’elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 sarà pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it. Dal giorno successivo alla pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti per la riscossione dei relativi premi. Le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lotteria Italia 2025, primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Tutti i biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Gli altri biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma: ecco i biglietti vincenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia, a Roma i 5 milioni di euro: biglietto T270462. Qui tutti i tagliandi vincenti. Lotteria Italia, a Roma il primo premio: è il Lazio la regione più vincente - Nella capitale l'estrazione da 5 milioni, a Ciampino il secondo premio, vinto un milione anche ad Albano Laziale: record di vendite in regione ... rainews.it

Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it

Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilgazzettino.it

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.