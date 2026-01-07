Lotteria Italia 2025 | primo premio da 5 milioni venduto a Roma 100mila euro a Montepaone e Crotone 50mila a Reggio 20mila a Messina e provincia Tutti i biglietti vincenti

La Lotteria Italia 2025 ha distribuito numerosi premi in tutta Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, mentre altri vincitori si sono aggiudicati premi da 100.000 euro a Montepaone e Crotone, 50.000 euro a Reggio Calabria, e 20.000 euro a Messina e provincia. L’elenco completo di tutti i 306 biglietti vincenti sarà pubblicato a breve sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Venduto a Roma (RM) il primo premio di 5 milioni. L'elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 sarà pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it. Dal giorno successivo alla pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti per la riscossione dei relativi premi.

