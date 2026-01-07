Lotteria Italia 2025 Messina è la provincia più fortunata della Sicilia | conquistati cinque premi

La Lotteria Italia 2025 ha distribuito cinque premi nella provincia di Messina, contribuendo a un totale di 13 vincite di quarta categoria in Sicilia. Sebbene non si tratti di premi milionari, questi assegni di 20.000 euro rappresentano comunque un risultato significativo per la regione e i suoi cittadini. Un'occasione di soddisfazione per chi ha partecipato e sperato in una vincita.

Non saranno premi milionari, ma la Lotteria Italia 2025 ha toccato anche la provincia di Messina. Su tutto il territorio infatti sono state registrate cinque vincite, facenti parte dei cosiddetti premi di quarta categoria da 20mila euro che sull'isola sono arrivate a quota 13 in totale. Messina.

Lotteria Italia 2025, la Sicilia festeggia: 15 biglietti vincenti e premi per 330 mila euro - Pur restando fuori dai premi di prima categoria, l’Isola si conferma protagonista tra i biglietti estratti, con una presenza significativa nel ... scrivolibero.it

Lotteria Italia, vinti 50 mila euro a Marsala: in Sicilia premi per 330 mila euro - Il premio più alto assegnato in Sicilia è quello da 50 mila euro, finito a Marsala, in provincia di Trapani. tp24.it

