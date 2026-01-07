Lotteria Italia 2025 Campania | nessun superpremio ma oltre milione di euro di vincite

Nel 2025, in Campania sono stati venduti circa 972.000 biglietti della Lotteria Italia, segnando un aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente. Sebbene non siano stati assegnati superpremi, le vincite complessive hanno superato il milione di euro. Questa crescita evidenzia l’interesse dei cittadini per l’edizione 2025, confermando l’importanza di questa tradizione annuale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sfiorato il milione di biglietti venduti in Campania per la Lotteria Italia: nell’edizione 2025 i 972mila tagliandi acquistati significano una crescita del 9,7% rispetto al 2024. Tuttavia, per il secondo anno consecutivo nessun colpo di prima categoria in regione, che si consola con i premi di seconda (100mila euro), terza (50mila) e quarta categoria (20mila): vincite complessive per 1,1 milioni di euro con Napoli protagonista (12 ticket a segno). Proprio nel capoluogo campano, sono arrivati due dei tre premi di seconda categoria, con il terzo vinto a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotteria Italia 2025, Campania: nessun superpremio ma oltre milione di euro di vincite Leggi anche: Lotteria Italia 2025, tutti i biglietti vincenti: in Romagna quattro vincite da 50 mila euro Leggi anche: Lotteria Italia, sei vincite da 20mila euro nel Vallo di Diano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta; Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti a Napoli e in provincia: l'elenco completo; Lotteria Italia 2025, boom di vendite in Campania: Avellino tiene il passo regionale. LOTTERIA ITALIA - Campania: nessun superpremio ma oltre milione di euro di vincite, Napoli protagonista - Sfiorato il milione di biglietti venduti in Campania per la Lotteria Italia: nell’edizione 2025 i 972mila tagliandi acquistati significano una crescita del 9,7% rispetto al 2024. napolimagazine.com

Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta - Ecco nelle schede che seguono i biglietti vincenti, i numeri e le serie ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli ... ilmattino.it

Lotteria Italia 2025-26, ecco dove sono finiti 2 milioni in un colpo solo - Romagna hanno fatto registrare un aumento significativo, con la regione che si è piazzata al quarto posto a livello nazionale per numero di biglietti ... sportal.it

Lotteria Italia 2026, venduto in un bar di Roma il biglietto vincente da 5 milioni: "Spero si ricordi di me" - facebook.com facebook

Lotteria Italia: in provincia di #Varese nessun biglietto milionario, ma colpi da 100mila euro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.