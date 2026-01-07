Lotteria Italia 2025-2026 | pioggia di milioni tra Roma e provincia

La Lotteria Italia 2025-2026 porta una significativa distribuzione di premi tra Roma e provincia, con un primo premio assegnato nella Capitale e un secondo a Ciampino. Questo evento rappresenta un momento di interesse per i partecipanti, che attendono l’estrazione finale. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e i risultati ufficiali, è possibile consultare le fonti ufficiali e le notizie di settore.

Primo premio nella Capitale, secondo a Ciampino. La Lotteria Italia 2025-2026 sorride soprattutto a Roma e al suo territorio. Il biglietto da 5 milioni di euro, il premio più alto dell'edizione, è stato venduto nella Capitale, al bar "Le 7 meraviglie" in via Cassia 664. Anche il secondo premio da 2,5 milioni di euro resta nel Lazio: il ticket fortunato è stato acquistato a Ciampino, presso il punto vendita "Relay Ciampino Airside" in via Appia Nuova 1651, all'interno del secondo aeroporto di Roma. Terzo, quarto e quinto premio: vincite in Emilia-Romagna, Sardegna e Lazio.

