Lotteria Italia 2025-2026 la fortuna ha baciato anche l' Agrigentino | ecco dove

La Lotteria Italia 2025-2026 ha portato una piccola vincita anche nell'Agrigentino. Sebbene non si tratti di una cifra elevata, si tratta dell’unica estrazione vincente registrata nella provincia di Agrigento. La scommessa rappresenta comunque un momento di gioia per chi ha partecipato, confermando come anche piccole vincite possano regalare soddisfazioni e speranze.

Non è certamente una grande cifra, non quella che sicuramente l'acquirente sperava di incassare. Ed è stata comunque l'unica vincita per tagliandi acquistati ad Agrigento e provincia. Un biglietto della Lotteria Italia 2025-2026, uno di quelli di “Quarta categoria”, è stato venduto a Licata e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

