Lotteria Italia 2025-2026 la fortuna bacia la provincia di Bari e la Puglia | 11 biglietti vincenti

La Lotteria Italia 2025-2026 ha distribuito 11 premi nella provincia di Bari e in Puglia, con vincite che variano da 20.000 a 100.000 euro. Sebbene non siano stati registrati nuovi miliardari nella regione, i premi assegnati testimoniano la presenza di numerosi fortunati che hanno portato a casa premi importanti. La lotteria continua a rappresentare un’opportunità di vincita per molti italiani, anche in questa edizione.

In Puglia nessun nuovo miliardario, ma la Lotteria Italia ha premiato 11 fortunati con vincite da 20mila a 100mila euro. L'estrazione del 6 gennaio 2026 ha portato qualche sorriso in diverse province della regione, tra cui quella di Bari. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lotteria Italia 2025-2026, la fortuna bacia la provincia di Bari e la Puglia: 11 biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna Leggi anche: La fortuna bacia l'Umbria: due vincite da 10mila euro con i biglietti della Lotteria Italia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: l'estrazione in diretta su RaiUno. Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l'elenco completo dei vincitori dei premi | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo. tpi.it

Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.