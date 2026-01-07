Lotteria Italia 2025-2026 i biglietti vincenti Roma e provincia baciate dalla fortuna

La Lotteria Italia 2025-2026 premia Roma e provincia con importanti vincite. Il primo premio, di 5 milioni di euro, è stato assegnato a Roma, mentre a Ciampino e Albano Laziale sono stati estratti rispettivamente il secondo e il quinto premio. Di seguito i dettagli sui biglietti vincenti e le località coinvolte in questa edizione.

La Lotteria Italia bacia Roma e la sua provincia. Va a Roma infatti il primo premio da 5 milioni. Alle porte della Capitale anche il secondo (a Ciampino) e il quinto premio (ad Albano Laziale). Sbancato il tradizionale appuntamento della Befana durante il quale sono stati assegnati 306 premi.

