Lotteria Italia 2025-2026 | i biglietti vincenti La dea bandata bacia la Brianza lecchese con un premio da 50 mila euro
La Lotteria Italia 2025-2026 ha visto la vendita di 9,6 milioni di biglietti, un dato che non si registrava da 15 anni. La dea bandata ha premiato la Brianza lecchese con un premio di 50 mila euro. Questo risultato, confermato anche quest’anno in collaborazione con la trasmissione Affari Tuoi, sottolinea l’interesse crescente per questa tradizione italiana.
Sono stati 9,6 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti in questa edizione 2025-2026. Un numero di tagliandi - segnala Agimeg - che non si registrava da ben 15 anni e che confermano il felice abbinamento, per il terzo anno consecutivo, con la trasmissione Affari Tuoi. Una percentuale in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
