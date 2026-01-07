Lotteria Italia 2025 2026 i biglietti vincenti di seconda categoria | l' elenco

Ecco l'elenco dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026. Sebbene nel Milanese non siano stati assegnati premi di prima categoria, sono stati comunque estratti vincitori nelle categorie minori, con premi di 100.000 euro per ciascun tagliando fortunato. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sui biglietti vincenti e le relative categorie.

Nessun premio di prima categoria nel Milanese ma la Lotteria Italia 2025 2026 premia Milano nelle categorie minori, a partire dalla seconda categoria: 100mila euro vinti da ciascun tagliando fortunato.Lotteria Italia 2025 2026: biglietti vincenti di seconda categoriaDi seguito i biglietti.

Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo. tpi.it

Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it

Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili - facebook.com facebook

