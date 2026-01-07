Lotteria Italia 2025 2026 i biglietti vincenti di prima categoria | l' elenco

Ecco l’elenco dei biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026. Durante l’estrazione, il territorio di Roma ha ottenuto tre dei cinque premi principali. Questa guida riporta i numeri dei biglietti vincenti e fornisce informazioni utili per i partecipanti interessati ai risultati ufficiali.

Tre premi su cinque a Roma. Il territorio capitolino è stato baciato dalla fortuna durante l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 2026. La Lombardia e Milano per quest'anno si devono accontentare dei premi minori.Lotteria Italia 2025 2026: biglietti vincenti di prima. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

