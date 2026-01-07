Lotteria Italia 2025 2026 i biglietti vincenti di prima categoria | l' elenco
Ecco l’elenco dei biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026. Durante l’estrazione, il territorio di Roma ha ottenuto tre dei cinque premi principali. Questa guida riporta i numeri dei biglietti vincenti e fornisce informazioni utili per i partecipanti interessati ai risultati ufficiali.
Tre premi su cinque a Roma. Il territorio capitolino è stato baciato dalla fortuna durante l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 2026. La Lombardia e Milano per quest'anno si devono accontentare dei premi minori.Lotteria Italia 2025 2026: biglietti vincenti di prima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di terza categoria, l’elenco completo
Leggi anche: Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di seconda categoria, l’elenco completo
Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: l'estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna.
Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l'elenco completo dei vincitori dei premi | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it
Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo. tpi.it
Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi - La Lotteria Italia 2025 2026 premia la capitale: lì sono stati venduti tre dei primi cinque biglietti che si sono aggiudicati i premi più importanti, a partire da quello di 5 milioni d ... milanotoday.it
Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com
Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.