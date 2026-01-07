La Lotteria Italia 2025-2026 offre 60 premi di terza categoria da 50.000 euro ciascuno. Con oltre 9,6 milioni di biglietti venduti e una raccolta superiore ai 48 milioni di euro, questa edizione registra un forte interesse, in particolare in Campania. Di seguito, i numeri dei biglietti vincenti e le informazioni aggiornate sui premi disponibili.

60 premi da euro 50.000 ciascuno nella terza categoria della lotteria Italia.Ecco i biglietti vincentiin aggiornamentoBoom di vendite in CampaniaI numeri delle vendite sono in crescita, superata la quota di 9,6 milioni di biglietti acquistati, con una raccolta complessiva oltre i 48 milioni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria da 50mila euro

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti oggi 6 gennaio

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di quarta categoria da 20.000 euro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: oggi l'estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2025 - 2026, i biglietti vincenti: l'elenco completo.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it