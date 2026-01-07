Lotteria Italia 2025-2026 | i biglietti vincenti dei premi di terza categoria da 50mila euro
La Lotteria Italia 2025-2026 offre 60 premi di terza categoria da 50.000 euro ciascuno. Con oltre 9,6 milioni di biglietti venduti e una raccolta superiore ai 48 milioni di euro, questa edizione registra un forte interesse, in particolare in Campania. Di seguito, i numeri dei biglietti vincenti e le informazioni aggiornate sui premi disponibili.
60 premi da euro 50.000 ciascuno nella terza categoria della lotteria Italia.Ecco i biglietti vincentiin aggiornamentoBoom di vendite in CampaniaI numeri delle vendite sono in crescita, superata la quota di 9,6 milioni di biglietti acquistati, con una raccolta complessiva oltre i 48 milioni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
