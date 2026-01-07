Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026, estratti nella serata di martedì 6 gennaio 2026. In questa sezione sono disponibili i numeri dei biglietti vincenti che garantiranno premi di 100.000 euro ciascuno, offrendo chiarezza e trasparenza sulle vincite di seconda categoria.

Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026, estratti nella serata di martedì 6 gennaio 2026. Il primo premio è di 5 milioni di euro, ma ci sono altri biglietti fortunati, considerando i premi di prima categoria e anche quelli di seconda. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Lotteria Italia 2025- 2026: i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria da 100.000 euro

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria da 100.000 euro

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti dei premi di quarta categoria da 20.000 euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: l'estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna.

Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti seconda categoria, l'elenco completo dei vincitori dei premi | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it