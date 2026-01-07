Lotteria Itali povera Umbria | venduti solo quattro biglietti vincenti Tutti i premi estratti

La Lotteria Italia ha registrato una vendita di circa 200.000 biglietti in Umbria, ma solo quattro sono risultati vincenti. Nonostante l'interesse per l'iniziativa, i premi estratti sono stati pochi rispetto al numero di biglietti venduti, evidenziando una distribuzione limitata di vincite nella regione. Questa situazione offre uno spunto di riflessione sulle probabilità e sulla distribuzione dei premi durante l'evento.

Poco meno di duecentomila biglietti venduti ma solo quattro hanno portato premi nel cuore verde d'Italia. La Lotteria Italia lascia l'Umbria quasi a bocca asciutta nonostante quest'anno il numero di tagliandi staccati (199.300, +14,8% per cento rispetto a un anno fa) sia cresciuto in maniera.

