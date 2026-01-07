Lotteria Itali povera Umbria | venduti solo quattro biglietti vincenti Tutti i premi estratti

La Lotteria Italia ha registrato una vendita di circa 200.000 biglietti in Umbria, ma solo quattro sono risultati vincenti. Nonostante l'interesse per l'iniziativa, i premi estratti sono stati pochi rispetto al numero di biglietti venduti, evidenziando una distribuzione limitata di vincite nella regione. Questa situazione offre uno spunto di riflessione sulle probabilità e sulla distribuzione dei premi durante l'evento.

Poco meno di duecentomila biglietti venduti ma solo quattro hanno portato premi nel cuore verde d’Italia. La Lotteria Italia lascia l’Umbria quasi a bocca asciutta nonostante quest’anno il numero di tagliandi staccati (199.300, +14,8% per cento rispetto a un anno fa) sia cresciuto in maniera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

lotteria itali povera umbriaLotteria Italia, in Umbria solo premi minori - Lotteria Italia, la fortuna bacia Roma e ignora, o quasi, l’Umbria dove erano stati staccati 200mila biglietti, numero record per la regione, quasi il 15 per cento in più dello scorso anno. rainews.it

lotteria itali povera umbriaLotteria Italia, in Umbria 110 mila euro: i quattro biglietti vincenti tra premi di terza e quarta categoria - Estratti tagliandi acquistati a Gubbio, Foligno, Fabro e Terni. corrieredellumbria.it

lotteria itali povera umbriaLotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

