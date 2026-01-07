Lotteria della Befana Advs i numeri vincenti | il primo premio è una nuova Citroen C3

Si è conclusa la lotteria della Befana Advs, organizzata dai donatori di sangue di Fidas Ravenna presso il Villaggio di Natale in Piazza San Francesco. Durante l’evento, sono stati estratti i numeri vincenti, con in palio un’auto Citroen C3 come primo premio. L’iniziativa ha contribuito a sostenere le attività di donazione del sangue, coinvolgendo la comunità ravennate in un momento di solidarietà e condivisione.

Si è concluso anche con l'estrazione della lotteria il Villaggio di Natale di Advs Fidas Ravenna dei donatori di sangue dell'ospedale, allestito in Piazza San Francesco, che ha accompagnato i ravennati in queste festività. "Alle 17:00 abbiamo avuto la nostra tradizionale estrazione della Lotteria.

La Befana è arrivata dal cielo in piazza San Francesco. Ecco i numeri vincenti della lotteria dell’Advs - Ha chiuso i battenti il Villaggio di Natale allestito in piazza San Francesco da Advs Fidas, anche per sensibilizzare e avvicinare alla donazione di ... ravennaedintorni.it

Neve e pioggia non fermano la Befana: in Piazza San Francesco volo dal cielo ed estrazione della lotteria. I numeri vincenti - Si è concluso oggi, martedì 6 gennaio, il Villaggio di Natale di ADVS Fidas Ravenna dei donatori di sangue dell’Ospedale, allestito in Piazza San Francesco, che ha accompagnato i ravennati in queste f ... ravennawebtv.it

