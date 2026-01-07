Lotta alla mafia Trezzo si schiera | Passo importante per tutti noi

Trezzo entra a far parte di “Avviso pubblico”, l’associazione di Comuni impegnata nella lotta contro mafie e corruzione. Questa adesione rappresenta un passo importante nel rafforzare la cultura della legalità e il senso di responsabilità della comunità locale. Un impegno concreto per contrastare la criminalità e promuovere una società più giusta e trasparente.

