Lotta alla mafia Trezzo si schiera | Passo importante per tutti noi
Trezzo entra a far parte di “Avviso pubblico”, l’associazione di Comuni impegnata nella lotta contro mafie e corruzione. Questa adesione rappresenta un passo importante nel rafforzare la cultura della legalità e il senso di responsabilità della comunità locale. Un impegno concreto per contrastare la criminalità e promuovere una società più giusta e trasparente.
Lotta alle mafie e alla corruzione, Trezzo entra in “Avviso pubblico”, l’associazione dei Comuni che combatte malavita e malaffare con la cultura della legalità. Un’opera capillare cominciata 30 anni fa che ha coinvolto sempre più enti locali, e ora nel novero c’è anche il centro dell’Adda. "L’adesione nasce dalla volontà di intraprendere un percorso di impegno e di responsabilità - dice il sindaco Diego Torri - battaglie che sono priorità non solo per le istituzioni, ma per ogni singolo cittadino che desideri vivere in una comunità libera e trasparente. Questa scelta è un passo importante per costruire una società migliore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Nel giorno della commemorazione dell’omicidio di Piersanti Mattarella la memoria deve essere assunzione di responsabilità. La sua coraggiosa azione politica colpiva la mafia: interessi consolidati, corruzione, clientelismo e collusioni. Quella lotta gli costò la x.com
