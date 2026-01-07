Lotta al cancro 17.504 biglietti venduti in provincia | ecco i numeri vincenti della Lotteria Ior
Martedì 6 gennaio, nonostante le condizioni climatiche avverse, si è svolta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior “A Natale vinci per aiutare” nelle province romagnole. Con 17.504 biglietti venduti, questa iniziativa contribuisce al finanziamento della ricerca scientifica contro il cancro, dimostrando l’importanza di un impegno collettivo per sostenere le cause di interesse pubblico.
Nonostante la neve diffusa su tutto il territorio, nella giornata di martedì 6 gennaio, sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
