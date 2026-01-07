Lory Del Santo denunciata per diffamazione | nel mirino della giustizia anche Caterina Balivo

Lory Del Santo è stata recentemente coinvolta in un procedimento legale per diffamazione aggravata, con Caterina Balivo tra le persone interessate. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e della giustizia, sollevando questioni sulla libertà di espressione e i limiti delle dichiarazioni pubbliche. Questa situazione evidenzia l'importanza di un confronto rispettoso e responsabile nel mondo dello spettacolo e dei media.

Lory Del Santo è stata accusata di diffamazione aggravata e nel mirino della giustizia è finita anche Caterina Balivo. La Del Santo, in un'intervista rilasciata alla conduttrice partenopea nel 2024, ha accusato di molestie il registra Sergio Leone, morto nel 1989. Inizierà in primavera, davanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lory Del Santo denunciata per diffamazione: nel mirino della giustizia anche Caterina Balivo Leggi anche: Caterina Balivo coinvolta nel caso Lory Del Santo: la conduttrice aversana nel mirino della giustizia Leggi anche: Lory Del Santo Accusata di Diffamazione per le Dichiarazioni su Sergio Leone: Coinvolta anche Caterina Balivo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lory Del Santo denunciata per diffamazione dalla figlia di Sergio Leone: perché; «Sergio Leone mi ha molestata»: Lory Del Santo imputata di diffamazione aggravata per le accuse al regista (morto nel 1989); Accusa Sergio Leone di molestie, Lory Del Santo indagata per diffamazione; Lory Del Santo accusa Sergio Leone di averla molestata: la figlia del regista la denuncia per diffamazione. Lory Del Santo denunciata per diffamazione dalla figlia di Sergio Leone: perché - L’attrice accusò il regista di molestie sessuali dopo averlo incontrato per una parte in C’era Una Volta in America: : spunta anche il nome di Caterina Balivo ... libero.it

Lory Del Santo accusa Sergio Leone di molestie sul set: denunciata per diffamazione dalla figlia del regista scomparso - Sotto i riflettori i racconti dell’attrice alle trasmissioni ‘La Volta Buona’ e ‘Le Iene’. quotidiano.net

Accusò Sergio Leone di molestie, Lory Del Santo indagata per diffamazione: nell’inchiesta coinvolta Caterina Balivo - Lory Del Santo ha più volte raccontato che Sergio Leone si presentò in perizoma davanti a lei. fanpage.it

Lory Del Santo è stata accusata di diffamazione aggravata per le affermazione fatte nel corso di interviste tv fatte nel 2024 - nel corso del programma di Ra... - facebook.com facebook

Lory Del Santo accusa Sergio Leone di averla molestata: la figlia del regista la denuncia per diffamazione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.