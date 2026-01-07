L’oroscopo di oggi mercoledì 7 gennaio 2026 | la luna in Vergine sostiene i pianeti in Capricorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, evidenzia come la Luna in Vergine favorisca i segni di Terra, in particolare Capricorno. È un momento propizio per mettere ordine e pianificare con attenzione le attività del nuovo anno. Una giornata che invita alla chiarezza e alla precisione, favorendo un avvio equilibrato e consapevole delle sfide e opportunità che ci attendono.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.