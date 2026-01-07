L'oroscopo di giovedì 8 gennaio 2026 | tanta voglia di ricominciare per Vergine e Toro

L'oroscopo di giovedì 8 gennaio 2026 segnala un giorno favorevole per riprendere iniziative, grazie alla presenza della Luna in Vergine e ai pianeti veloci in Capricorno. È un momento adatto per mettere in moto nuovi progetti o riprendere vecchie attività, con un'attenzione particolare alla concretezza e alla pianificazione. Un giorno universale 1, ideale per dare il via a cambiamenti e nuovi percorsi con determinazione e chiarezza.

La Luna resta in Vergine e i pianeti veloci in Capricorno anche nell'oroscopo dell'8 gennaio ma questa volta ci troviamo in un giorno universale 1 perfetto per iniziare cose. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

