L’orologiaio di Brest Maurizio De Giovanni ospite di CasertaLegge a Villa Vitrone

Lunedì 15 gennaio, presso Villa Vitrone a Caserta, Maurizio De Giovanni sarà ospite di “Casertalegge Scrittori in città”. La rassegna, a cura di Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano, inaugura il nuovo anno dedicato alla promozione della letteratura e della cultura locale. L’evento si inserisce nel contesto del festival “Capua il Luogo della Lingua”, che collega le librerie di Terra di Lavoro in un progetto di valorizzazione del patrimonio letterario regionale.

