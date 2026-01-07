L’orologiaio di Brest Maurizio De Giovanni ospite di CasertaLegge a Villa Vitrone
Lunedì 15 gennaio, presso Villa Vitrone a Caserta, Maurizio De Giovanni sarà ospite di “Casertalegge Scrittori in città”. La rassegna, a cura di Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano, inaugura il nuovo anno dedicato alla promozione della letteratura e della cultura locale. L’evento si inserisce nel contesto del festival “Capua il Luogo della Lingua”, che collega le librerie di Terra di Lavoro in un progetto di valorizzazione del patrimonio letterario regionale.
Parte con slancio il nuovo anno di “Casertalegge Scrittori in città”, la rassegna curata da Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano di “Capua il Luogo della Lingua”, il festival letterario più longevo di Terra di Lavoro, che mette in rete le librerie casertane sotto l’egida del Patto per la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Le pillole di Polly: recensione di “L’orologiaio di Brest” di Maurizio de Giovanni
Leggi anche: Maurizio De Giovanni al Noir in Festival con L'orologiaio di Brest, ovvero quando l'amore è una lesione, una distruzione
Maurizio De Giovanni al Noir in Festival con L'orologiaio di Brest, ovvero quando l'amore è una lesione, una distruzione - La trentacinquesima edizione del Noir in Festival, che seguiamo con immenso piacere dal 2001, si apre ufficialmente oggi 1° dicembre, almeno la parte dedicata al cinema e alle serie tv. msn.com
Feltrinelli presenta in prima assoluta L’orologiaio di Brest di Maurizio de Giovanni - Feltrinelli Editore e Feltrinelli Librerie presentano – in prima assoluta a Napoli – L’orologiaio di Brest, il nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni, in uscita martedì 21 ottobre 2025. napolivillage.com
L’orologiaio di Brest - In un’epoca in cui le certezze si sgretolano facilmente, propone una narrazione che cerca invece di ... sololibri.net
Venerdì 9 gennaio, alle 18.00, Maurizio sarà a Caserta per prendere parte alla rassegna "CasertaLegge - Scrittori in città" dove presenterà il suo romanzo "L'orologiaio di Brest". Amici e amiche di Caserta, cercate di esserci perché il 2026 sarà l'anno in cui Ma - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.