Loro morivano lei con la cassa… Strage Crans-Montana spunta il video shock sulla proprietaria

Durante la notte di Capodanno, un incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato una tragedia. È emerso un video di sorveglianza che mostra Jessica Moretti, proprietaria del locale, mentre si allontana portando con sé la cassa. La scoperta solleva dubbi e domande sulla gestione dell’incidente, ancora sotto indagine.

Jessica Moretti sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dal bar Le Constellation durante l’incendio della notte di Capodanno con la cassa del locale sotto al braccio. L’informazione, emersa nel corso delle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, potrebbe aggravare la sua posizione giudiziaria. Il comportamento ripreso nei filmati, secondo quanto riferito dalla trasmissione “Mattino 5”, è ora al vaglio degli inquirenti svizzeri. Se confermato, potrebbe configurarsi anche il reato di omissione di soccorso, oltre alle ipotesi già contestate nell’inchiesta che ha accertato la morte di 47 persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Loro morivano, lei con la cassa…”. Strage Crans-Montana, spunta il video shock sulla proprietaria Leggi anche: "È fuggita con la cassa". Spunta un nuovo video sulla proprietaria del locale di Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Strage Crans-Montana, il ricordo dei parenti e degli amici delle vittime - Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti sono morti nell’incendio di capodanno nel locale svizzero "Le Constellation". tg24.sky.it

Strage di Crans-Montana: il punto sui feriti e le vittime italiane - Alcuni sono ricoverati in altri Paesi, mentre sette sono in ospedale in Italia ... tg.la7.it

Strage Crans-Montana, indagati i proprietari del locale: di cosa sono accusati Jacques Moretti e Jessica Maric - Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale in cui è avvenuta la strage di Capodanno, sono indagati per omicidio colposo, lesioni corporali e incendio ... virgilio.it

Mentre decine di giovani ragazzi, intrappolati come topi, morivano bruciati dalle fiamme, lei, Jessica Moretti, la proprietaria del bar "Le Constellation", scappava dal rogo con la cassa del locale in braccio. La scena è stata ripresa dalle telecamere. La donna e il - facebook.com facebook

