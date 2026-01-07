Nel procedimento relativo alla strage di Crans-Montana emerge un dettaglio importante: le immagini delle telecamere di sorveglianza che mostrano Jessica Moretti mentre si allontana dal bar Le Constellation con la cassa del locale, nel momento in cui si sviluppa l’incendio di Capodanno. Questa scoperta potrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo dell’indagine e sulla valutazione delle responsabilità della proprietaria.

Nel fascicolo sulla strage di Crans-Montana spunta un elemento destinato a pesare in modo significativo: le immagini delle telecamere di sorveglianza che, secondo quanto emerso, ritrarrebbero Jessica Moretti mentre si allontana dal bar Le Constellation con la cassa del locale sotto il braccio, mentre all’interno si consuma il devastante incendio della notte di Capodanno. Questo dettaglio, riferito nel corso della trasmissione televisiva “Mattino 5” e ora all’attenzione degli inquirenti elvetici, si inserisce in un quadro investigativo già complesso, che mira a chiarire le dinamiche del rogo e le eventuali responsabilità penali legate alla gestione del locale e delle misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Loro morivano, lei con la cassa…”. Strage Crans-Montana, cosa si scopre sulla proprietaria

