Longo su Fullkrug | Un acquisto intelligente soprattutto per le tempistiche

Daniele Longo analizza le recenti decisioni di mercato del Milan, con un focus su Fullkrug. In un’intervista esclusiva, l’esperto di mercato evidenzia come l’acquisto dell’attaccante rappresenti una mossa strategica, soprattutto per le tempistiche. Un intervento che offre spunti interessanti sulle scelte della società e sulle prospettive future della squadra.

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, Daniele Longo, esperto di mercato, ci ha parlato delle mosse del Milan: le parole su Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fullkrug: le ragioni del suo acquisto, le caratteristiche e i dubbi - Manca ancora il crisma dell'ufficialità, ma si può dire che Niclas Fullkrug è praticamente un giocatore del Milan. msn.com

