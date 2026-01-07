L' omicidio di Alessandro Ambrosio la fuga in treno a Milano la notte in un dormitorio I movimenti del killer fermato nel Bresciano

Martedì sera a Desenzano del Garda è stato fermato Marin Jelenic, 36 anni, sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso il 5 gennaio. Dopo aver fuggito in treno da Milano e trascorso una notte in un dormitorio, il sospettato è stato rintracciato nei pressi della stazione. Le indagini hanno ricostruito i movimenti del killer, ora in custodia nel Bresciano.

È stato fermato martedì sera, mentre si trovava di fronte alla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda (Brescia), Marin Jelenic, il 36enne croato sospettato di avere ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, accoltellato la sera del 5 gennaio in un parcheggio adiacente alla stazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - L'omicidio di Alessandro Ambrosio, la fuga in treno a Milano, la notte in un dormitorio. I movimenti del killer (fermato nel Bresciano) Leggi anche: Alessandro Ambrosio ucciso con una coltellata alla stazione, fermato il presunto killer nel Bresciano Leggi anche: Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: fermato a Desenzano il presunto killer La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bologna, l'omicidio di Alessandro Ambrosio e la folle fuga tra le stazioni: preso Marin Jelenic, il presunto killer del capotreno; Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno; Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna: il killer è passato dalla Stazione Centrale di Milano; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”. Bologna, l'omicidio di Alessandro Ambrosio e la folle fuga tra le stazioni: preso Marin Jelenic, il presunto killer del capotreno - Marin Jelenic, il 36enne croato senza fissa dimora e con precedenti per porto d’armi da taglio, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia) ... msn.com

Omicidio del capotreno, finisce la fuga del killer: «So di essere ricercato, ma non so perché» - Dopo l’omicidio era salito su un treno in direzione Milano e a causa dei suoi comportamenti molesti era stato fermato e fatto scendere a Fiorenzuola, nel Piacentino, poco prima delle 20. ilmessaggero.it

Preso il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, Marin Jelenic fermato a Desenzano: la lunga fuga - Fermato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate a Bologna ... virgilio.it

Bologna, l'omicidio di Alessandro Ambrosio e la folle fuga tra le stazioni: così è stato preso Marin Jelenic. 'È il killer del capotreno' x.com

Dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, accoltellato la sera del 5 gennaio nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna, è stato fermato nel Bresciano Marin Jelenik, 36enne croato ritenuto il responsabile. L’uomo, blocc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.