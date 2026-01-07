L’omelia del vescovo invita a riflettere sulla presenza di prepotenti e di uomini buoni nella storia umana. Attraverso la figura dei Magi, si sottolinea l’importanza delle virtù come umiltà, desiderio di sapienza e apertura agli altri. Quando l’umanità sceglie di coltivare queste qualità, si crea un cammino verso la verità e il bene, favorendo l’incontro autentico con il Signore.

"La storia dei Magi ci spiega che quando l’ umanità mette in campo le sue virtù migliori, il desiderio non solo di conoscenza ma di sapienza, l’umiltà, la disponibilità a mettersi in cammino alla ricerca di ciò che è vero, buono e bello, il superamento delle frontiere e l’apertura ad ogni uomo nell’ amicizia sincera, certo il Signore si rivelerà". Sono state le parole del vescovo Nazzareno Marconi ieri mattina, nella cattedrale di San Giovanni a Macerata, per l’omelia dell’ Epifania. "Il nostro Dio non è il Dio di un gruppo ristretto, di una lobby di amici intenti a gestire i loro privilegi. Il nostro Dio si è fatto uomo per tutti e si fa conoscere a tutti – ha esordito -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omelia del vescovo: "Ci sono tanti prepotenti, ma anche uomini buoni"

Leggi anche: L’omelia del vescovo: "La speranza diventi dimensione permanente"

Leggi anche: Stadium, niente sorprese. Ma ci sono buoni segnali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il vescovo di Pavia in Piazzale Europa: «I Sinti sono cristiani come gli altri, io spero non dobbiate trasferirvi» - Nella piccola cappella all’interno del campo Sinti, il vescovo Corrado Sanguineti, a messa terminata, si rivolge all’intera comunità e dice: «Se coloro che vedono la vostra presenza come un disturbo ... laprovinciapavese.gelocal.it

Questa mattina il nostro Vescovo, mons. Stefano Rega, ha presieduto la Santa Messa in Cattedrale. Al termine della celebrazione sono stati posti i Re Magi nel presepe, seguiti dal tradizionale bacio al Gesù Bambino. Nell’omelia, il Vescovo ci ha invitati a una - facebook.com facebook

1/1/26. Sulla celebrazione di fine anno col vescovo Giampaolo ieri sera a Donzella di Porto Tolle con sacerdoti e fedeli del vicariato ci è giunta una cronaca di Monica Milani con altre foto significative del rito e una sintesi dell'omelia del vescovo. (v. FB) x.com