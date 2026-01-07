L’omaggio degli studenti irpini alle vittime di Crans-Montana

Gli studenti irpini hanno dedicato un momento di silenzio in ricordo delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. In tutta la provincia di Avellino, scuole e insegnanti hanno partecipato alla giornata di lutto, mostrando solidarietà e rispetto per le giovani vite perse. Un gesto semplice ma significativo, che ha unito la comunità in un tributo silenzioso e condiviso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dolore e silenzio nelle scuole italiane per la strage di Crans-Montana. Nel giorno dei funerali delle giovani vittime italiane dell'incendio, studenti e insegnanti hanno osservato un minuto di silenzio anche ad Avellino e in tutta la provincia, unendosi simbolicamente al lutto nazionale. L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Istruzione, è stata osservata oggi, alla ripresa delle lezioni, in tutti gli istituti scolastici del Paese. Un momento di raccoglimento condiviso che ha coinvolto anche le scuole irpine, testimoniando la vicinanza della comunità scolastica alle famiglie colpite dalla tragedia.

