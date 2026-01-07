Lo show delle esequie ai ragazzini di Cranmontanà è il culmine dello schifo del servilismo della falsità
Non si può vivere così per morire così per venire seppelliti così. La vita bruciata di cinquanta o duecento ragazzini non può servire come vetrina di un politico mentre suonano il violino. Volete sapere a che serviva lo stupido minuto di silenzio per le vittime di “cramontanà”? A far vetrina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Il triste show di Marco Mengoni: “Natale mi fa schifo”. E si “traveste” da Gesù in una pallina dell’albero
Leggi anche: TALE E QUALE SHOW, SEMIFINALE: IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DELLO SHOW DI RAI1
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Le esequie nella cittadina dove l'attrice scomparsa ha vissuto per molti anni - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.