Durante i saldi, molti clienti si recano in negozio, ma la carenza di parcheggi rappresenta un ostacolo. In particolare, il 60-65% dei consumatori pavesi aspetta le promozioni per effettuare i propri acquisti, rendendo lo shopping più conveniente. È importante considerare queste dinamiche per migliorare l’esperienza di acquisto e facilitare la visita ai punti vendita durante i periodi di maggiore affluenza.

Almeno un acquisto nel periodo dei saldi: il 60-65% dei consumatori pavesi aspettava gli sconti per concedersi una spesa. Un capo spalla importante, un paio di stivali o magari un articolo sportivo per la stagione invernale appena partita sono alcuni dei must di chi in questi giorni va a caccia di affari. "Ho una clientela affezionata per i miei saldi - spiega Pietro Ferretti dal negozio di abbigliamento in Strada Nuova – Purtroppo però se non ci sono parcheggi si possono fare gli sconti più sensazionali e la merce rimane invenduta. La nostra Amministrazione non ha come priorità le aree di sosta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo shopping più scontato: "I clienti stanno comprando. Ma mancano i parcheggi"

