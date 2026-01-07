Lo sfogo di Romagnoli Nel mirino arbitri e Federcalcio Marche | È ora di lasciare questo carrozzone

Romagnoli esprime il suo disappunto nei confronti di arbitri e Federcalcio Marche, chiedendo un cambiamento nel sistema. Ritiene che la squadra abbia mostrato impegno e meriti di più, evidenziando come il Tolentino abbia giocato alla pari fino alla fine. La sua riflessione sottolinea la necessità di un miglioramento organizzativo e di un confronto più equo nel calcio regionale, per garantire rispetto e trasparenza.

"È una sconfitta che fa male, ma quel che è certo è che i nostri ragazzi sono stati eroici. Tutti hanno visto la partita ed hanno potuto constatare come il Tolentino meritasse di vincere fin quando ha potuto giocare ad armi pari con l’avversario. Dopo il clamoroso gol irregolare concesso al K Sport l’aria è cambiata". Sono le parole di Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, che mette nel mirino la conduzione arbitrale. "Appare assurdo – si legge nella nota – che in quattro non abbiano visto il fallo su Marricchi, ma che prontamente sia stato espulso Lovotti. Ciò nonostante non ci siamo arresi ed abbiamo riacciufato il pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lo sfogo di Romagnoli. Nel mirino arbitri e Federcalcio Marche: "È ora di lasciare questo carrozzone» Leggi anche: Sarri duro: «È ora di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall’estero!». La Lazio prende posizione, comunicato ufficiale dopo lo sfogo dell’ex Juventus! La ricostruzione Leggi anche: Alessia Fabiani querelata per diffamazione dall’ex marito: nel mirino il post con lo sfogo contro di lui La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lo sfogo di Romagnoli. Nel mirino arbitri e Federcalcio Marche: È ora di lasciare questo carrozzone». Lo sfogo di Romagnoli. Nel mirino arbitri e Federcalcio Marche: "È ora di lasciare questo carrozzone» - Tutti hanno visto la partita ed hanno potuto constatare come il Tolentino meritasse di vincere fin quando ha ... sport.quotidiano.net

Duro sfogo contro Figc, arbitri e non solo: “E’ ora di lasciare questo carrozzone” - Comunicato del Tolentino a firma del Presidente Marco Romagnoli che pubblichiamo integralmente: “È una sconfitta che fa male, ma quel che è certo è che i nostri ragazzi sono stati eroici. youtvrs.it

Dopo Udinese-Lazio, il biancoceleste Romagnoli si è reso protagonista di uno sfogo nel quale ha urlato le sue sensazioni. #SSLazio #AvantiLazio #ForzaLazio #UdineseLazio #SerieA #lazionews https://www.lazionews.eu/notizie/romagnoli-sfogo-udinese-la - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.