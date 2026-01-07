Netflix ha annunciato la data di uscita della nuova stagione della serie antologica, molto apprezzata nel 2023 da pubblico e critica. La prossima stagione presenterà una storia inedita e un cast di rilievo, continuando a offrire contenuti di qualità. L’attesa è ormai finita: ecco quando sarà disponibile per gli spettatori.

La serie antologica che nel 2023 ha conquistato il pubblico e la critica tornerà con una storia inedita e un cast stellare. Tra le serie tv di cui Netflix ha annunciato la data di uscita in streaming c'è anche Beef 2, la nuova stagione della serie antologica che ha conquistato il pubblico e la critica. I nuovi episodi arriveranno nel catalogo della piattaforma di streaming il 16 aprile 2026, proponendo una storia con al centro personaggi totalmente nuovi. Lo scontro 2 avrà un cast stellare La stagione 2 della serie Lo Scontro avrà come star Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton, Cailee Spaeny, e Seoyeon Jang. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lo scontro 2: Netflix svela quando arriverà la nuova stagione della serie

Leggi anche: Stranger Things 5, il trailer della stagione finale della serie fenomeno di Netflix: lo scontro decisivo è qui!

Leggi anche: Zerocalcare, la nuova serie “Due Spicci” arriverà su Netflix nel 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stranger Things 5: ecco il trailer dell’episodio finale.

One Piece 2, Netflix svela tutte le voci del Chopper del live-action: c'è anche quella italiana (a margine) - La seconda stagione di One Piece, intitolata One Piece Into the Grand Line, segna un passaggio decisivo per l'adattamento Netflix. movieplayer.it

Paramount: offerta ostile per acquisizione Warner Bros, prosegue scontro con Netflix -2- - "Siamo qui per finire cio' che abbiamo iniziato", ha detto il Ceo, David Ellison, durante il programma "Squawk on the Street" della Cnbc. borsaitaliana.it

Scandalo SIGNORINI - Fabrizio CORONA e LELE MORA spiegano come funzionava una volta! - PEPPY NIGHT

Il gran finale di Stranger Things, su Netflix il primo gennaio alle 2 del mattino, non promette solo lo scontro finale con Vecna. Al centro della storia, fin dalla primissima stagione ormai 10 anni fa, c’è Will Byers, il bambino che fu la prima vittima e ora protagonis - facebook.com facebook