La Libertas Sillaro torna nelle scuole di Castellana con il progetto “Il calcio è sempre più rosa”. L’iniziativa mira a promuovere il calcio femminile attraverso incontri e attività dedicati alle giovani studenti. Un’occasione per conoscere da vicino uno sport in crescita, favorendo l’inclusione e la diffusione di valori sportivi tra le nuove generazioni. Un percorso educativo che unisce sport e formazione, contribuendo allo sviluppo del calcio femminile nel territorio.

Nelle scuole castellane a lezione di calcio femminile. La Libertas Sillaro anche quest’anno ha scelto di tornare sui banchi di scuola per raccontare uno sport, il calcio, che da qualche anno sta facendo sempre più breccia nel mondo femminile. La società castellana ai nastri di partenza della stagione si è presentata, spiega Christian Valentini, responsabile del settore femminile della squadra bianco oro, "con due squadre, una under 15 che disputa il campionato regionale Figc, e una under 13 che si cimenta nel campionato Uisp categoria ‘girl’". Se anche a Castel San Pietro sarà vera gloria per il calcio in rosa lo si capirà soltanto nel tempo, ma di certo "le ragazze hanno creato un gruppo davvero bello, cementando amicizie, costruendo un rapporto che parte dal campo di calcio e prosegue assieme in pizzeria e nel pub". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ll calcio è sempre più rosa: Libertas in tour nelle scuole

