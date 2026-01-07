Livorno | Cgil in lutto addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti | Esempio di grande militanza

La città di Livorno e il mondo sindacale della Cgil piangono la perdita di Mauro Pelagatti, storico rappresentante sindacale scomparso all’età di 86 anni. Figura di grande militanza e dedizione, il suo contributo ha segnato profondamente il movimento sindacale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutta la comunità, che lo ricorda con rispetto e gratitudine per il suo impegno.

Lutto in città e in particolar modo negli ambienti sindacali della Cgil per la scomparsa, avvenuta all'età di 86 anni, di Mauro Pelagatti. Storico militante e dirigente della Fp Cgil fin dagli anni '70, dal sindacato lo ricordano come “un esempio di grande militanza”, aggiugendo che “ha fatto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno | Cgil in lutto, addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti: "Esempio di grande militanza" Leggi anche: Livorno | Cgil in lutto, addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti: "Esempio di grande militanza" Leggi anche: Cgil, addio allo storico sindacalista Anselmo Ramponi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Livorno | Cgil in lutto, addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti: Esempio di grande militanza; Cgil in lutto per la scomparsa di Mauro Pelagatti; Addio a Renato Giudici; Addio a Renato Giudici, una vita spesa per il sindacato. Cgil in lutto per la scomparsa di Mauro Pelagatti - La Cgil Livorno piange la scomparsa di Mauro Pelagatti, storico militante e dirigente della Fp- livornopress.it Suvereto, addio a Renato Giudici. Bartoletti (Spi-Cgil): “Un sindacalista che sapeva ascoltare e aggregare. Ci mancherà molto” - Cgil): "Un sindacalista che sapeva ascoltare e aggregare. livornopress.it VENEZUELA, CGIL LIVORNO: "CONDANNIAMO ATTACCO USA. CHIEDIAMO IL RIPRISTINO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E L'INTERVENTO ONU" La #Cgil #Livorno condanna con fermezza la violazione della sovranità nazionale della Repubblica de - facebook.com facebook #Venezuela, #Cgil #Livorno: "Condanniamo attacco #USA. Chiediamo il ripristino del diritto internazionale e l'intervento dell'ONU" x.com

