Benvenuti alla diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, valida per la Coppa del Mondo maschile 2025-26. Seguiremo gli aggiornamenti sulla gara, con particolare attenzione a Vinatzer e alla startlist. Restate con noi per le ultime notizie e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-26. Il meraviglioso spettacolo in notturna sulla mitica 3Tre. C’è grande attesa per Alex Vinatzer che ha dimostrato nel mese di dicembre di essere in grande forma. L’altoatesino è carico e spera di tornare su quel podio che lo ha visto protagonista con il terzo posto nel 2020. Una gara fondamentale per Vinatzer per abbassare ulteriormente il pettorale di partenza in vista della gara olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve consolidarsi, la startlist

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca punti per risalire nella WCSL

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Madonna di Campiglio, tv, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Slalom femminile a Semmering: trionfa una devastante Shiffrin; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Rivivi il LIVE! Shiffrin completa la rimonta e vince lo slalom, Peterlini 15ª.

LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve consolidarsi, la startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin! - 23: Non c'è stata alcuna inforcata da parte di Lara Della Mea. oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Madonna di Campiglio: orari e programma - Tradizionale appuntamento infrasettimanale e serale sulle nevi di Madonna di Campiglio a partire dalle 18:00 (prima manche) per lo slalom maschile di Coppa ... fanpage.it