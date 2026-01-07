LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA | Vinatzer cerca punti per risalire nella WCSL

Benvenuti alla diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2025-26. Seguiremo in tempo reale le prestazioni degli atleti, con particolare attenzione a Vinatzer che cerca di risalire nella classifica generale. Restate con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-26. Il meraviglioso spettacolo in notturna sulla mitica 3Tre. C’è grande attesa per Alex Vinatzer che ha dimostrato nel mese di dicembre di essere in grande forma. L’altoatesino è carico e spera di tornare su quel podio che lo ha visto protagonista con il terzo posto nel 2020. Una gara fondamentale per Vinatzer per abbassare ulteriormente il pettorale di partenza in vista della gara olimpica. Come sempre è quasi impossibile fare un pronostico in slalom, visto che sono almeno quindici o anche venti gli atleti che possono puntare alla vittoria e al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

