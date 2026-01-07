LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA | tra poco una seconda manche imprevedibile
Segui in tempo reale la seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio 2026. La gara, tracciata da Robert Fuess, promette emozioni imprevedibili. Rimani aggiornato con gli ultimi sviluppi e le classifiche, cliccando sul link per la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 La seconda manche è stata tracciata da Robert Fuess, allenatore dell’Austria. 20.45 La startlist della seconda manche: 1 35 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 52.03 1.74 30 Nordica 2 24 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 52.00 1.71 29 Fischer 3 26 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA 51.99 1.70 28 Head 4 53 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA 51.90 1.61 27 Dynastar 5 50 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA 51.80 1.51 26 Nordica 6 27 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 51.71 1.42 24 Dynastar 7 37 60261 MAES Sam 1998 BEL 51.71 1.42 24 Voelkl 8 52 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP 51. 🔗 Leggi su Oasport.it
