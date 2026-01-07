Benvenuti alla diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo maschile 2025-26. Seguiremo in tempo reale le ultime novità dalla gara in notturna, con particolare attenzione a Vinatzer. Restate con noi per aggiornamenti e risultati, in un evento che promette entusiasmo e attenzione per gli appassionati di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-26. Il meraviglioso spettacolo in notturna sulla mitica 3Tre. C’è grande attesa per Alex Vinatzer che ha dimostrato nel mese di dicembre di essere in grande forma. L’altoatesino è carico e spera di tornare su quel podio che lo ha visto protagonista con il terzo posto nel 2020. Una gara fondamentale per Vinatzer per abbassare ulteriormente il pettorale di partenza in vista della gara olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: spettacolo in notturna. Attesa per Vinatzer

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve consolidarsi, la startlist

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca punti per risalire nella WCSL

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Slalom femminile a Semmering: trionfa una devastante Shiffrin; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Rivivi il LIVE! Shiffrin completa la rimonta e vince lo slalom, Peterlini 15ª.

LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: spettacolo in notturna. Attesa per Vinatzer - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di ... oasport.it

LIVE! Slalom show sulla 3Tre: bagarre per il podio, Vinatzer guida l'Italia. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it