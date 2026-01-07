LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA | Noel precede il giovane fenomeno Hallberg Italia non pervenuta

Segui in diretta l’evento di sci alpino a Madonna di Campiglio, con aggiornamenti sullo slalom maschile dei Giochi 2026. Noel si distingue davanti al giovane Hallberg, mentre l’Italia non ha ancora mostrato i risultati sperati. Clicca qui per rimanere aggiornato in tempo reale e seguire tutte le competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.58 Brutta giornata per l’Italia. Vinatzer aveva inforcato nella prima manche, Sala non ha mai trovato il feeling con la pista, mentre Canins ha badato ad arrivare al traguardo nella prima gara in carriera in cui aveva arpionato la qualificazione. 21.57 La classifica di Coppa del Mondo di slalom: 1 HAUGAN Timon – Norvegia – 285 2 NOEL Clement – Francia – 282 3 RASSAT Paco – Francia – 240 4 PINHEIRO BRAATHEN Lucas – Brasile – 221 5 HALLBERG Eduard – Finlandia – 194 6 MCGRATH Atle Lie – Norvegia – 192 7 MEILLARD Loic – Svizzera – 182 8 MARCHANT Armand – Belgio – 135 9 KRISTOFFERSEN Henrik – Norvegia – 127 10 AMIEZ Steven – Francia – 118 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

