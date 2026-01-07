Segui la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, valido per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Noel guida la classifica, in vantaggio sui concorrenti norvegesi. Restate aggiornati per le ultime notizie e i risultati in tempo reale, cliccando sul link e consultando i pettorali di partenza alle 18.20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.20: Popov a Madonna di Campiglio si trasforma. Una prima manche davvero solida ed è quinto a 18 centesimi da Noel. I primi sette sono racchiusi in meno di tre decimi. Ora tocca al croato Samuel Kolega. 18.19: Strasser era in testa dopo il secondo intermedio, ma ha perso oltre quattro decimi dall’imbocco del muro al traguardo. E’ comunque quinto ad appena 18 centesimi da Noel. Ora parte il vincitore dell’anno scorso, il bulgaro Albert Popov. 18.17: Feller è settimo a 52 centesimi da Noel. I distacchi sono tutti ravvicinati ed aspettiamoci davvero una seconda manche strepitosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel comanda davanti ai norvegesi

